Мокрый снег, гололедица и дожди: где сегодня готовиться к непогоде

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных областях пройдут небольшие дожди и мокрый снег, местами возможно образование гололеда на дорогах. На остальной территории осадков не прогнозируют.

В юго-восточных регионах ночью и утром местами будет наблюдаться туман, что может осложнить видимость на автодорогах.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах, а днем также в большинстве центральных и южных областей возможны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 3-8 градуса тепла.

На юге будет теплее: ночью 1-6 градуса тепла, днем 8-13 градуса, а в Крыму ожидается до 17 градуса тепла.

Погода в Киеве и области

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 3 градуса тепла до 2 градуса мороза, днем 3-8 градуса тепла. В Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градуса.