Мокрий сніг в Карпатах та дощі на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Фото: частину України сьогодні накриють дощі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде по-осінньому прохолодною та вологою. На півдні та сході пройдуть дощі, на заході - сухо, але відчутно свіжо. В горах Карпат можливі дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Сьогодні синоптична ситуація в Україні буде визначатися атмосферними фронтами та полем зниженого тиску. На більшій частині країни очікується прохолодна і волога повітряна маса, а дощі пройдуть у південних, східних та окремих західних областях.

За прогнозом синоптиків сьогодні передбачається:

  • південь та схід - місцями дощі,
  • на Одещині - сухо; температура вдень +15…+18°,
  • західні області - +9…+12°, переважно без опадів,
  • північ та центр - +12…+18°, у деяких районах можливий короткочасний дощ,
  • Карпати - дощ та мокрий сніг, вдень +1…+6°, вночі близько 0°.

Вітер східний та південно-східний, місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в столиці

У столиці впродовж дня переважно без опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ.

Денна температура коливатиметься +14…+15°.

Загалом синоптики радять одягатися тепло, особливо на заході та в гірських районах, а південним та східним регіонам варто мати з собою парасольки через локальні дощі.

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.

Найспекотнішим було 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 число (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.

