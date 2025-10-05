Мокрий сніг в Карпатах та дощі на півдні: прогноз погоди на сьогодні

Зауважимо, що рятувальники ще 3 жовтня попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму. Таким чином середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми.

Найспекотнішим було 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 число (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.