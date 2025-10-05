Мокрый снег в Карпатах и дожди на юге: прогноз погоды на сегодня

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы. Таким образом средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Самым жарким было 1 сентября (+31,1°С), а самым холодным - 26 число (+4,7°С). Осадков выпало 78% от месячной нормы.