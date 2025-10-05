Мокрый снег в Карпатах и дожди на юге: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 5 октября, в Украине будет по-осеннему прохладной и влажной. На юге и востоке пройдут дожди, на западе - сухо, но ощутимо свежо. В горах Карпат возможны дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко .

В целом синоптики советуют одеваться тепло, особенно на западе и в горных районах, а южным и восточным регионам стоит иметь с собой зонтики из-за локальных дождей.

В столице в течение дня преимущественно без осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь.

Ветер восточный и юго-восточный, местами порывы до 15-20 м/с.

По прогнозу синоптиков сегодня предполагается:

Сегодня синоптическая ситуация в Украине будет определяться атмосферными фронтами и полем пониженного давления. На большей части страны ожидается прохладная и влажная воздушная масса, а дожди пройдут в южных, восточных и отдельных западных областях.

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы. Таким образом средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Самым жарким было 1 сентября (+31,1°С), а самым холодным - 26 число (+4,7°С). Осадков выпало 78% от месячной нормы.