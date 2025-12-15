UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мокрий сніг з дощем та ожеледиця: якою сьогодні буде погода в Україні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 15 грудня, очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Температура вдень - до 5° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде хмарно. Невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах ожеледиця. На заході та південному заході країни без опадів.

У західних, північних та центральних областях вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на сході та північному сході близько 0°.

Погода у Києві

У Києві сьогодні хмарно. Невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

Вранці по області місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні.

Також синоптики поділилися загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день