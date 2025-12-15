Мокрий сніг з дощем та ожеледиця: якою сьогодні буде погода в Україні

В Україні сьогодні буде хмарно. Невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах ожеледиця. На заході та південному заході країни без опадів.

У західних, північних та центральних областях вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на сході та північному сході близько 0°.

Погода у Києві

У Києві сьогодні хмарно. Невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

Вранці по області місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.