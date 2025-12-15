RU

Общество Образование Деньги Изменения

Мокрый снег с дождем и гололед: какой сегодня будет погода в Украине

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 декабря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 15 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололед. Температура днем - до 5° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня будет облачно. Небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах гололед. На западе и юго-западе страны без осадков.

В западных, северных и центральных областях утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, на востоке и северо-востоке около 0°.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня облачно. Небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах гололед.

Утром по области местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4° тепла.

 

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине.

Также синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

