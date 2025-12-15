ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мокрий сніг з дощем та ожеледиця: якою сьогодні буде погода в Україні

Понеділок 15 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Мокрий сніг з дощем та ожеледиця: якою сьогодні буде погода в Україні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 грудня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 15 грудня, очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Температура вдень - до 5° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде хмарно. Невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах ожеледиця. На заході та південному заході країни без опадів.

У західних, північних та центральних областях вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла, на сході та північному сході близько 0°.

Мокрий сніг з дощем та ожеледиця: якою сьогодні буде погода в Україні

Погода у Києві

У Києві сьогодні хмарно. Невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

Вранці по області місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні.

Також синоптики поділилися загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі