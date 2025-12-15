Мокрый снег с дождем и гололед: какой сегодня будет погода в Украине
В Украине сегодня, 15 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололед. Температура днем - до 5° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня будет облачно. Небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах гололед. На западе и юго-западе страны без осадков.
В западных, северных и центральных областях утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 0-5° тепла, на востоке и северо-востоке около 0°.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня облачно. Небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах гололед.
Утром по области местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4° тепла.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине.
Также синоптики поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.