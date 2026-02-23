ua en ru
Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечна

Понеділок 23 лютого 2026 14:34
Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечна Погода в Україні завтра буде небезпечною з різних причин (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж доби 24 лютого погода в Україні очікується хмарна й волога. На дорогах більшості областей - ожеледиця, а на деяких річках можливий підйом води.

Докладніше про особливості погоди найближчим часом та прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Ускладнення погоди: 24 лютого в Україні буде хмарно та волого - очікується мокрий сніг і дощ.
  • Небезпека на дорогах: майже по всій країні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю.
  • Загроза підтоплень: у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням на річках деяких областей очікується підйом рівня води.
  • Подальші зміни: пізніше на цьому тижні в Україну може прийти невелике похолодання.

Особливості погоди найближчими днями

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, в цілому цей тиждень в Україні "буде вологим".

Йдеться про те, що у цей період синоптиками передбачаються:

  • опади - мокрий сніг та дощ;
  • тумани.

"Відповідно, видимість очікується низькою, лід підтаватиме, сніг соватиметься, з'являться ситуативні річки та озера посеред вулиць", - попередила Діденко у своєму Facebook.

Вона зауважила, що впродовж доби вівторка, 24 лютого, в більшості областей України буде тепло.

У середу, 25 лютого, погода, за її словами, істотно не зміниться.

"А ось 26-го лютого (в четвер, - Ред.) в Україні очікується невелике похолодання", - підсумувала спеціаліст.

Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечнаПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні завтра буде хмарною.

Ймовірний помірний мокрий сніг та дощ.

"У північних, вночі й у східних областях - невеликі опади", - уточнили синоптики.

У Карпатах та на північному сході країни - подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

Вітер - західний, південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

"Вночі на сході країни 0-5 градусів морозу, вдень на Закарпатті та у південній частині - 3-8 градусів тепла", - додали в УкрГМЦ.

Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечнаПрогноз погоди по Україні на 24 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Водночас українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища впродовж 24 лютого.

Йдеться про те, що на дорогах країни (крім півдня та південного сходу) буде ожеледиця.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечнаНебезпечні метеорологічні явища в Україні 24 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра, 24 лютого, також буде небезпечною через ожеледицю на дорогах.

В цілому ж буде хмарно. Ймовірні невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер - переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

  • вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;
  • вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Температура повітря по області (вночі та вдень) - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечнаПрогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де ймовірні небезпечні гідрологічні явища

Український гідрометеорологічний центр попередив українців також і про небезпечні гідрологічні явища впродовж 24-27 лютого.

Так, у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням, на рiчках субасейну Захiдного Бугу (у Львiвській та Волинській областях) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 - 0,8 м (над рiвнями на 8 годину 23 лютого).

"Із можливим початковим виходом води на заплаву", - зазначили експерти УкрГМЦ.

Уточнюється, що йдеться про І рівень небезпеки, жовтий.

"На дiлянках рiчок з льодоставом відбуватиметься послаблення та руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд", - додали в Укргідрометцентрі.

Мокрий сніг, дощ, ожеледиця і підйом води в річках: де в Україні погода завтра небезпечнаПопередження УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, впродовж 24-26 лютого, у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням, очікується поступове пiдвищення рiвнiв води (без загрози негативних наслідків):

  • на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi) на 0,2 - 1 м;
  • на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька областi) на 0,2 - 0,7 м.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.

Крім того, ми пояснювали, яка небезпека під час відлиги - неочевидна.

Читайте також, як люті морози на початку місяця вплинули на озимину й плодові культури (чи є загроза для майбутнього врожаю).

Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
