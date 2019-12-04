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МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр

Новости » Спорт     04.12.2019 - 11:37
МОК внес изменения в церемонию открытия Олимпийских игр
Фото: заседание МОК (olympic.org)

Очередные нововведения Игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил порядок выхода команд во время церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте организации.

Впервые новые правила будут действовать на Играх в Токио. Теперь последние команды будут представлять страны, которые будут принимать следующие Игры. Это означает, что на Токио-2020 тремя последними командами, которые будут маршировать, будут США, Франция и Япония в таком порядке. Столица Франции примет летнюю Олимпиаду в 2024 году, а Лос-Анджелес - в 2028 году.

Целью изменений является повышение внимания, которое будущие хозяева получают в ходе подготовки к Играм, предоставляя им известность на стадионе и среди мировой аудитории во время церемоний открытия.

Открывать парад традиционно будет сборная Греции, так как она является родиной Олимпийских игр. Сразу после нее на стадионе появится сборная команда беженцев и, таким образом, также получит особое внимание.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.

Напомним, украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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