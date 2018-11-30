МОК заморозил планы по проведению турнира боксеров на Олимпиаде-2020

Фото: заседание исполкома МОК (olympic.org/Greg Martin)

В организации могут вернуться к обсуждению вопроса до конца года

Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению турнира по боксу на Олимпийских Играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Это решение было принято из-за специального расследования, которое проводится в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

О решении было объявлено на заседании исполкома МОК, которое признало прогресс AIBA в области судейства и антидопинга, но финансы, управление и этика еще вызывают вопросы, в частности, речь идет о назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

В олимпийском комитете могут вернуться к обсуждению этого вопроса до конца года. А пока временно приостановлены все контакты между AIBA и оргкомитетом Игр. В частности, МОК приостановил финансирование AIBA.

Кроме того, прекращена продажа билетов, утверждение и внедрение системы квалификаций, а также окончательная доработка графика соревнований. Помимо этого, AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символику, включая олимпийские кольца, для рекламных материалов.

"Исполнительный совет МОК прилагает все усилия для защиты спортсменов и обеспечения того, чтобы турнир по боксу проходил на Олимпийских играх в Токио 2020 независимо от этих мер", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале года украинский боксер Александр Усик призвал президента МОК сохранить бокс в олимпийской программе.