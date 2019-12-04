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МОК вніс зміни в церемонію відкриття Олімпійських ігор

Новини » Спорт     04.12.2019 - 11:37
МОК вніс зміни в церемонію відкриття Олімпійських ігор
Фото: засідання МОК (olympic.org)

Чергові нововведення Ігор в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив порядок виходу команд під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Про це повідомляється на сайті організації.

Вперше нові правила будуть діяти на Іграх в Токіо. Тепер останні команди будуть представляти країни, які прийматимуть такі Ігри. Це означає, що на Токіо-2020 трьома останніми командами, які будуть марширувати, будуть США, Франція і Японія в такому порядку. Столиця Франції прийме літню Олімпіаду у 2024 році, а Лос-Анджелес - у 2028 році.

Метою змін є підвищення уваги, яке майбутні господарі отримують в ході підготовки до Ігор, надаючи їм популярність на стадіоні і серед світової аудиторії під час церемоній відкриття.

Відкривати парад традиційно буде збірна Греції, оскільки вона є батьківщиною Олімпійських ігор. Відразу після неї на стадіоні з'явиться збірна команда біженців і, таким чином, також отримає особливу увагу.

Літня Олімпіада-2020 пройде в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня.

Нагадаємо, український чемпіон світу за версіями WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко стане почесним послом Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

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