МОК відкинув критику щодо допуску росіян до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України та низки інших країн, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як орган заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії", - йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хоче допустити російських та білоруських спортсменів до змагань. "МОК готовий топтати могили тисяч невинних людей, яких убили і вбивають росіяни", - написав він.

Президент України Володимир Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той переконався, що "будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю".

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Міжнародний олімпійський комітет своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на Олімпіаду пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.