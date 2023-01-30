МОК отверг критику относительно допуска россиян к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет отверг резкую критику со стороны Украины и ряда других стран, обвинивших его в пропаганде войны после того, как орган заявил, что россиянам может быть предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"МОК решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета, который хочет допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. "МОК готов топтать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне", - написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха посетить Бахмут, чтобы тот убедился, что "любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Международный олимпийский комитет своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие, массовые убийства и разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.