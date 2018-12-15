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МОК вимагає від російських спортсменів повернути медалі

Новини » Спорт    15.12.2018 - 21:32
МОК вимагає від російських спортсменів повернути медалі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Золоті медалі повинні повернути три російські бобслеїсти

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) звернувся до 3 російських бобслеїстів з вимогою повернути золоті медалі Олімпійських ігор в Сочі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, золоті медалі повинні повернути Олексій Воєвода, Олексій Негодайло та Дмитро Труненков.

Зазначається, що у лютому 2018 року Спортивний арбітражний суд залишив в дії рішення дисциплінарного комітету МОК, який анулював результати Воєводи на Олімпійських іграх у Сочі через порушення антидопінгових правил. Негодайло та Труненко були оправдані, але так, як і Воєвода, повинні повернути виграні медалі.

"МОК вже звернувся з проханням повернути медалі до всіх 11 російських спортсменів, чиї порушення антидопінгових правил на зимових Олімпійських іграх в Сочі були підтверджені, та до їх напарників, які брали разом з ними участь в командних змаганнях", - йдеться в заяві Олімпійського комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна прокуратура з протидії економічним злочинам і корупції Австрії розпочала розслідування відносно п'яти членів збірної Російської Федерації з біатлону.

Крім того, раніше глава антидопінгового агентства США Тревіс Тайгарт вимагав від Міжнародної федерації футболу перевірити збірну Росії на допінг. Таку заяву Тайгарт зробив після серії перемог на груповому етапі Чемпіонату світу-2018 з футболу.

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