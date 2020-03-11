В МОК отреагировали на возможный перенос Олимпиады-2020

Иллюстративное фото (olympic.org)

МОК не рассматривает перенос соревнований на другие даты

Международный олимпийский комитет отреагировал на заявление своего представителя относительно возможного переноса летних Олимпийских игр 2020 года в Токио на один или два года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель организационного комитета Олимпиады, МОК и оргкомитет не рассматривали вариантов по переносу соревнований на другие даты из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в МОК сообщила, что Олимпийские игры в Токио могут перенести на 2 года из-за опасности распространения коронавируса. Неназванный представитель МОК заявлял, что организаторы Олимпиады понесут большие убытки из-за проведения соревнований без зрителей.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. В середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Кроме того, 12 марта церемония зажжения и передачи олимпийского огня в Олимпии состоится без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Церемония также будет закрыта для журналистов