МОК розглядає різні сценарії розвитку подій щодо Олімпіади-2020

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Для прийняття рішення ще є достатньо часу

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація розглядає різні варіанти розвитку подій щодо графіка проведення Ігор 2020 року в Токіо. Про це пише The New York Times.

За словами чиновника, питання перенесення Олімпіади-2020 поки гостро не стоїть, оскільки для прийняття остаточного рішення ще є достатньо часу.

"Ми не знаємо, якою буде ситуація. Звичайно, ми розглядаємо різні сценарії розвитку подій, але що відрізняє нас зараз від багатьох інших спортивних організацій або професійних ліг, так це те, що ми знаходимося в чотирьох з половиною місяці від Ігор", - сказав Бах.

Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня оголосила спалах нового коронавірусу пандемією, після чого у всьому світі почали масово скасовувати або переносити на невизначений термін спортивні заходи.

Однак МОК заявив, що підготовка до Ігор продовжиться в штатному режимі і закликав атлетів продовжувати готуватися до змагань в Японії. Через що організація потрапила під критику зі сторони низки спортсменів.

Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році заплановані на період з 24 липня по 9 серпня.