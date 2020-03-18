МОК ответил на критику из-за намерения провести Олимпиаду-2020 вовремя

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на критику из-за стремления провести Олимпийские игры-2020 в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В организации отметили, что для данной ситуации "нет идеального решения".

"Это исключительная ситуация, которая требует исключительных решений. МОК намерен найти решение с наименьшими негативными последствиями для спортсменов, сохраняя при этом целостность соревнований и здоровье атлетов. В данной ситуации не будет идеального решения, именно поэтому мы рассчитываем на ответственность и солидарность со стороны спортсменов", - цитирует агентство заявление МОК.

Ряд отдельных спортсменов заявляли, что МОК подвергает огромному риску всех участников будущей Олимпиады в Токио из-за продолжающихся тренировок во время неблагополучной инфекционной обстановки в мире.

Накануне МОК сообщил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме. Комитет призвал атлетов изо всех сил продолжать готовиться к соревнованиям в Японии.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены соревнования по всему миру, а чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на лето следующего.