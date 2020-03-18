МОК відповів на критику через намір провести Олімпіаду-2020 вчасно

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на критику через прагнення провести Олімпійські ігри-2020 вчасно, не дивлячись на пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

В організації зазначили, що для даної ситуації "немає ідеального рішення".

"Це виняткова ситуація, яка вимагає виняткових рішень. МОК має намір знайти рішення з найменшими негативними наслідками для спортсменів, зберігаючи при цьому цілісність змагань і здоров'я атлетів. У даній ситуації не буде ідеального рішення, саме тому ми розраховуємо на відповідальність і солідарність з боку спортсменів", - цитує агентство заяву МОК.

Ряд окремих спортсменів заявляли, що МОК піддає величезному ризику всіх учасників майбутньої Олімпіади в Токіо через тренування, які відбуваються під час неблагополучної інфекційної ситуації у світі.

Напередодні МОК повідомив, що підготовка до Ігор продовжиться в штатному режимі. Комітет закликав атлетів з усіх сил продовжувати готуватися до змагань в Японії.

Олімпіада в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року

Через загрозу поширення коронавірусу припинені змагання по всьому світу, а чемпіонат Європи з футболу, який повинен був пройти влітку 2020 року, перенесений на літо наступного.