МОК пока не намерен принимать радикальных решений по Олимпиаде-2020
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Организация призвала спортсменов продолжить подготовку
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении организации.
До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе МОК не видит необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Также МОК призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Играм в Токио-2020.
Также в релизе сообщается, что на данный момент разыграно 57% олимпийских квот, другие лицензии будут разыграны позже после совместных консультаций с международными федерациями.
Отметим, квалификационных соревнований на Олимпиаду находится под угрозой - турниры по всему миру отменяются из-за коронавируса.
На днях в Греции зажгли Олимпийский огонь. Церемония из-за пандемии прошла без зрителей. Передача олимпийского огня в Афинах также пройдет без зрителей. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
Между тем УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 187 тысяч человек в 155 странах, более 7 тысяч умерли.