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МОК пока не намерен принимать радикальных решений по Олимпиаде-2020

Новости » Спорт     17.03.2020 - 17:18
МОК пока не намерен принимать радикальных решений по Олимпиаде-2020
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/tokyo2020)

Организация призвала спортсменов продолжить подготовку

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на данный момент не планирует переносить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении организации.

До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе МОК не видит необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Также МОК призвал всех спортсменов продолжать подготовку к Играм в Токио-2020.

Также в релизе сообщается, что на данный момент разыграно 57% олимпийских квот, другие лицензии будут разыграны позже после совместных консультаций с международными федерациями.

Отметим, квалификационных соревнований на Олимпиаду находится под угрозой - турниры по всему миру отменяются из-за коронавируса.

На днях в Греции зажгли Олимпийский огонь. Церемония из-за пандемии прошла без зрителей. Передача олимпийского огня в Афинах также пройдет без зрителей. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Между тем УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 187 тысяч человек в 155 странах, более 7 тысяч умерли.

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