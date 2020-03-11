ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОК відреагували на можливе перенесення Олімпіади-2020

Новини » Спорт     11.03.2020 - 12:46
У МОК відреагували на можливе перенесення Олімпіади-2020
Ілюстративне фото (olympic.org)

МОК не розглядає перенесення змагань на інші дати

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на заяву свого представника щодо можливого перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо на один або два роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник організаційного комітету Олімпіади, МОК та оргкомітет не розглядали варіантів щодо перенесення змагань на інші дати через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, раніше американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерело в МОК повідомила, що Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести на 2 роки через небезпеку поширення коронавірусу. Неназваний представник МОК заявляв, що організатори Олімпіади зазнають великих збитків через проведення змагань без глядачів.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. У середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Крім того, 12 березня церемонія запалення і передачі олімпійського вогню в Олімпії відбудеться без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Церемонія також буде закрита для журналістів

Коронавірус може викликати в Європі великий економічний шок, - Лагард ЄС виділить 25 млрд євро на боротьбу з коронавірусом
Новини України МОКОлімпіада 2020Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся