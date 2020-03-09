Церемония зажжения огня Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

Иллюстративное фото (olympic.org)

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек

Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится в Олимпии без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие около 100 человек. Церемония также будет закрыта для журналистов.

"Олимпийская церемония прикосновения к пламени будет проходить без зрителей, и в ней примут участие только 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. Мы призываем мэров городов, через которые пройдет олимпийский огонь, следовать указаниям министерства здравоохранения и Национальной организации общественного здравоохранения", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей.

Хотя в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.