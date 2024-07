Легка атлетика, футбол і веслування: повний список учасників Олімпіади-2024 від України

На літні Ігри-2024 поїде 140 вітчизняних атлетів. Найбільше представництво Україна матиме в легкій атлетиці (25 спортсменів), футболі (18), а також у стрибках у воду, веслуванні та боротьбі (по 9).

До столиці Франції вирушить й низка медалістів попередньої Олімпіади. Зокрема, володар єдиного українського "золота" на Іграх у Токіо Жан Беленюк знову змагатиметься в греко-римській боротьбі. Спробують покращити результати тенісистка Еліна Світоліна та легкоатлетка Ярослава Магучіх, які тоді взяли по бронзовій нагороді.

Українські спортсмени загалом змагатимуться в 23-х видах спорту. Олімпіада-2024 розпочнеться 26 липня. Цьогоріч Ігри триватимуть понад три тижні.

Офіційна делегація збірної України на Олімпійські ігри-2024:

бадмінтон: Поліна Бугрова

Вікторія Ус академічне веслування: Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Станіслав Ковальов, Анастасія Коженкова, Ігор Хмара

Джоан Фейбі Бежура, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Кривицька, Ольга Харлан, Влада Харькова футбол: Арсеній Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгій Єрмаков, Дмитро Криськів, Ілля Крупський, Ігор Краснопір, Олександр Мартинюк, Микола Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Володимир Салюк, Данило Сікан, Олексій Сич, Максим Таловєров, Олег Федор, Кіріл Фесюн, Максим Хлань

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Загалом участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони розділять нагороди в 48-ми дисциплінах. Гаслом збірної України стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги").

Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних. Частина з них, однак, відмовилася їхати в Париж.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Хмельницький" тощо) та канал "Суспільне Спорт".