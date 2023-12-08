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МОК затвердив емблему "нейтральних" спортсменів на Олімпіаді-2024: як виглядатиме

П'ятниця 08 грудня 2023 21:15
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МОК затвердив емблему "нейтральних" спортсменів на Олімпіаді-2024: як виглядатиме Фото: МОК показав емблему атлетів у нейтральному статусі на Олімпіаді-2024 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сьогоднішнім рішенням про допуск російських та білоруських спортсменів на участь в Олімпійських іграх-2024 у нейтральному статусі Міжнародний олімпійський комітет також затвердив емблему для таких атлетів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОК.

У заяві Комітету зазначається, що на кваліфікацію на Ігри в Парижі наступного року проходять лише 11 "індивідуально нейтральних спортсменів" (individual neutral athletes). З них вісім із російським паспортом та троє з білоруським.

"Кваліфіковані спортсмени з російським чи білоруським паспортом будуть заявлені та змагатимуться як індивідуальні нейтральні спортсмени ("AIN")", - розповіли у МОК.

Команди спортсменів з паспортами РФ та Білорусі не розглядатимуться.

Ось як виглядатиме емблема у атлетів AIN

МОК затвердив емблему &quot;нейтральних&quot; спортсменів на Олімпіаді-2024: як виглядатиме

Емблема "нейтральних" атлетів на Олімпійських іграх-2024 (фото: скрін olympics.com)

Які обмеження

Спортсменів та допоміжний персонал, які активно підтримують війну РФ проти України, не буде допущено.

Атлети та допоміжний персонал, які уклали контракт з арміями РФ та Білорусі або органами нацбезпеки - не будуть допущені до участі чи участі у змаганнях.

У МОК зазначили, що через санкції проти РФ і Білорусі на Олімпійських іграх у Парижі не буде жодних прапорів, гімнів, квітів або будь-яких інших символік країн-агресорів.

Також на Ігри не будуть запрошені та не отримають акредитацію представники урядів та чиновники РФ та Білорусі.

Рішення МОК про допуск російських спортсменів на Ігри-2024

Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор-2024 атлетів із Росії та Білорусі. Вони змагатимуться під нейтральним статусом.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. Як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, що МОК допустить спортсменів країни-терориста та її союзника до змагань.

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