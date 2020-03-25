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МОК объяснил решение перенести Олимпиаду 2020

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 19:57
МОК объяснил решение перенести Олимпиаду 2020
Иллюстративное фото (olympic.org)

Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил, что организация, принимая решение о переносе Олимпиады 2020 в Токио, усомнилась, сможет ли Япония пригласить к себе спортсменов со всего мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, МОК был уверен что Япония может провести соревнования на должном уровне, но сомневались, готовы ли другие страны к Олимпиаде.

Напомним, МОК не принимал решения об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио. В понедельник член МОК Ричард Паунд сказал, что организация решила перенести сроки Олимпиады. Потом в Японии опровергли информацию о переносе Олимпиады 2020.

Добавим, официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры продлятся до 9 августа.

Вчера Олимпийский комитет Японии, впервые допустил возможность переноса летней Олимпиады-2020 из-за распространения коронавирус. Перенести мероприятие могут на несколько месяцев или, скорее всего, на год.

Ранее сообщалось, Австралия и Канада отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Также Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 из-за угрозы распространения коронавируса.

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