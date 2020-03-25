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МОК пояснив рішення перенести Олімпіаду 2020

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 19:57
МОК пояснив рішення перенести Олімпіаду 2020
Ілюстративне фото (olympic.org)

Офіційний старт прийдешньої Олімпіади призначений на 24 липня

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах пояснив, що організація, приймаючи рішення про перенесення Олімпіади 2020 в Токіо, засумнівалася, чи зможе Японія запросити до себе спортсменів з усього світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, МОК був впевнений що Японія може провести змагання на належному рівні, але сумнівалися, чи готові інші країни до Олімпіади.

Нагадаємо, МОК не приймав рішення про зміну строків проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо. У понеділок член МОК Річард Паунд сказав, що організація вирішила перенести терміни Олімпіади. Потім в Японії спростували інформацію про перенесення Олімпіади 2020.

Додамо, офіційний старт прийдешньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.

Також вчора Олімпійський комітет Японії, вперше допустив можливість перенесення літньої Олімпіади-2020 через поширення коронавірусу. Перенести захід можуть на кілька місяців або, швидше за все, на рік.

Раніше повідомлялося, Австралія та Канада відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.

Також Організаційний комітет "Токіо-2020" приступив до розробки альтернативних сценаріїв проведення Олімпійських ігор 2020 через загрозу поширення коронавірусу.

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