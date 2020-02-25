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В Японии число заразившихся коронавирусом возросло

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 16:48
В Японии число заразившихся коронавирусом возросло
Иллюстративное фото (freepik)

На острове Хоккайдо, а также в префектурах Нагано, Айти и Кумамото подтверждены десять новых случаев заражения

Число заразившихся коронавирусом в Японии увеличилось за сутки до 862 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, в это число входит 691 человека с круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится на карантине.

На острове Хоккайдо, а также в префектурах Нагано, Айти и Кумамото подтверждены десять новых случаев заражения людей коронавирусом.

Кроме тех, кто заразился на судне Diamond Princess, на территории Японии инфицированы 157 человек, в том числе те, кто побывал в Китае, и 14 человек, эвакуированных чартерными рейсами из китайского города Ухань.

Напомним, в Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который две недели находился на карантине. Жертвой коронавируса стал 80-летний японец. Он был госпитализирован после того, как тесты показали положительный результат на наличие у него вируса.

Кроме того, 24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не захотели эвакуироваться в Украину. С еще одним украинцем украинские дипломатам связаться не удалось.

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