В Японии скончался четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

Фото: Diamond Princess (marinetraffic.com)

Новой жертвой коронавируса стал 80-летний японец

В Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который две недели находился на карантине. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Об очередной жертве инфекции власти страны сообщили во вторник, 25 февраля. Отмечается, что жертвой нового коронавируса стал 80-летний японец. Он был госпитализирован сразу, как тесты показали положительный результат на наличие у него вируса. Мужчина скончался в японской больнице.

В целом в Японии зафиксировали 838 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала пять жизней на территории страны.

Напомним, 24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не захотели эвакуироваться в Украину. С еще одним украинцем украински дипломатам связаться не удалось.