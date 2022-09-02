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Могут ли посторонние люди попасть в укрытия в школах: ответ КГГА

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Киев, Пятница 02 сентября 2022 18:14
Могут ли посторонние люди попасть в укрытия в школах: ответ КГГА Фото: в Киеве посторонним не разрешают пользоваться укрытиями в школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Посторонние лица, не являющиеся участниками образовательного процесса, не смогут воспользоваться укрытиями, которые расположены в учебных заведениях столицы. Это правило будет действовать во время военного положения для безопасности соискателей и работников заведений.

Об этом говорится в ответе департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации на запрос РБК-Украина.

Такое решение постоянная комиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла еще 21 июня.

"... Принято решение об определении перечня сооружений двойного назначения и простейших укрытий в учебных заведениях Киева совместно с представителями ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и обеспечить освобождение помещений учреждений образования от посторонних лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, для создания безопасных условий пребывания соискателей образования и сотрудников в учебных заведениях во время военного положения", - сообщили в КГГА.

Напомним, по словам мэра столицы Виталия Кличко, в этом году обучение в классах начали 138 тысяч школьников.

Также РБК-Украина показывало, как обустроили укрытия в школах Киева.

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