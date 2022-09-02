Чи можуть посторонні люди потрапити до укриття в школах: відповідь КМДА

Фото: у Києві стороннім не дозволяють користуватися укриттями в школах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сторонні особи, що не є учасниками освітнього процесу, не зможуть скористатися укриттями, які розташовані в навчальних закладах столиці. Це правило буде діяти під час військового стану для безпеки здобувачів й працівників закладів.

Про це йдеться у відповіді департаменту Муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації на запит РБК-Україна.