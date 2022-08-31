Фото: в Тернополе приняли важное решение об укрытиях в школах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Тернополе запретили заходить посторонним людям в школьные укрытия во время тревоги в дневное время суток ради безопасности учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала.