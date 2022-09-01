В этом году обучение в классах начали 138 тысяч учеников, другие онлайн - Кличко

"Новый учебный год столица начала в условиях военного положения. Но мы делаем все, чтобы наши дети могли получать качественное образование. 1 сентября за парты в киевских школах сели 25 тысяч первоклашек. В последние годы их в столице было 30 тысяч ежегодно. Основные усилия мы сосредоточили на том, чтобы именно учащиеся младших классов начали обучение очно, в школах, потому что для них это очень важно", - заявил Кличко.

Он сообщил, что в столице обучение офлайн выбрали 138 тысяч учеников. Остальные будут заниматься онлайн или индивидуально. Каждый учебный день ученикам будут напоминать о безопасности.

"Праздник первого звонка в столице прошел в основном без традиционных линеек. А каждый день у школьников будет теперь начинаться с правил безопасности во время воздушной тревоги", - подчеркнул Виталий Кличко.