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В этом году обучение в классах начали 138 тысяч учеников, другие онлайн - Кличко

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Четверг 01 сентября 2022 15:25
В этом году обучение в классах начали 138 тысяч учеников, другие онлайн - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об особенностях обучения в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Новый учебный год столица начала в условиях военного положения. Но мы делаем все, чтобы наши дети могли получать качественное образование. 1 сентября за парты в киевских школах сели 25 тысяч первоклашек. В последние годы их в столице было 30 тысяч ежегодно. Основные усилия мы сосредоточили на том, чтобы именно учащиеся младших классов начали обучение очно, в школах, потому что для них это очень важно", - заявил Кличко.

Он сообщил, что в столице обучение офлайн выбрали 138 тысяч учеников. Остальные будут заниматься онлайн или индивидуально. Каждый учебный день ученикам будут напоминать о безопасности.

"Праздник первого звонка в столице прошел в основном без традиционных линеек. А каждый день у школьников будет теперь начинаться с правил безопасности во время воздушной тревоги", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Виталий Кличко школа
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