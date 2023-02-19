Могла досягти США. КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії

КНДР здійснила запуск балістичної ракети великої дальності у напрямі західного узбережжя Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Японська влада заявила, що ракета впала у води виключної економічної зони більш ніж за годину після запуску. У розвідці Японії припустили, що запущена ракета була однією з найбільших в історії КНДР.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що ракета, схоже, належить до класу міжконтинентальних балістичних ракет. Міністр оборони Ясукадзу Хамада заявив, що дальність польоту ракети становить понад 14 тисяч кілометрів, що достатньо для досягнення материкової частини США.
Раніше повідомлялося, що влада КНДР пригрозила вжити "безпрецедентів і рішучих заходів", якщо Південна Корея і США продовжать заплановані військові навчання.
Також нагадаємо, що торік Північна Корея активізувала свої демонстрації зброї, що включали серію ракетних та артилерійських пусків, які вона назвала так званою "імітацією ядерних ударів по цілям у Південній Кореї та США".
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