Могла досягти США. КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японська влада заявила, що ракета впала у води виключної економічної зони більш ніж за годину після запуску. У розвідці Японії припустили, що запущена ракета була однією з найбільших в історії КНДР.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що ракета, схоже, належить до класу міжконтинентальних балістичних ракет. Міністр оборони Ясукадзу Хамада заявив, що дальність польоту ракети становить понад 14 тисяч кілометрів, що достатньо для досягнення материкової частини США.