КНДР пригрозила Південній Кореї та США "рішучими заходами" за спільні навчання
Влада КНДР пригрозила вжити "безпрецедентних і рішучих заходів", якщо Південна Корея і США продовжать заплановані військові навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві, поширеній державними ЗМІ, йдеться, що міністерство закордонних справ КНДР також розгляне питання про додаткові воєнні кроки, якщо Рада Безпеки ООН продовжить чинити тиск на Пхеньян.
Заява була зроблена в той час, коли Південна Корея та Сполучені Штати готуються до щорічних військових навчань у рамках зусиль щодо більш ефективної протидії зростаючим ядерним та ракетним загрозам з боку Північної Кореї.
Наприкінці лютого Вашингтон та Сеул проведуть у США командно-штабні навчання, а у березні союзники проведуть регулярні весняні навчання Freedom Shield у Південній Кореї.
Раніше ми писали, що Південна Корея та США провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР на американській авіабазі у південно-західному місті Кунсан на південь від Сеулу.
Нагадаємо, що торік Північна Корея активізувала свої демонстрації зброї, що включали серію ракетних та артилерійських пусків, які вона назвала так званою "імітацією ядерних ударів по цілям у Південній Кореї та США".
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