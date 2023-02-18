КНДР пригрозила Південній Кореї та США "рішучими заходами" за спільні навчання

Влада КНДР пригрозила вжити "безпрецедентних і рішучих заходів", якщо Південна Корея і США продовжать заплановані військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві, поширеній державними ЗМІ, йдеться, що міністерство закордонних справ КНДР також розгляне питання про додаткові воєнні кроки, якщо Рада Безпеки ООН продовжить чинити тиск на Пхеньян.

Заява була зроблена в той час, коли Південна Корея та Сполучені Штати готуються до щорічних військових навчань у рамках зусиль щодо більш ефективної протидії зростаючим ядерним та ракетним загрозам з боку Північної Кореї.

Наприкінці лютого Вашингтон та Сеул проведуть у США командно-штабні навчання, а у березні союзники проведуть регулярні весняні навчання Freedom Shield у Південній Кореї.