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Могла достичь США. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

КНДР совершила запуск баллистической ракеты большой дальности в направлении западного побережья Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Японские власти заявили, что ракета упала в воды исключительной экономической зоны более чем через час после запуска. В разведке Японии предположили, что запущенная ракета была одной из крупнейших в истории КНДР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета, похоже, относится к классу межконтинентальных баллистических ракет. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что дальность полета ракеты составляет более 14 тысяч километров, что достаточно для достижения материковой части США.

Ранее сообщалось, что власти КНДР пригрозили принять "беспрецедентные и решительные меры", если Южная Корея и США продолжат запланированные военные учения.

Также напомним, что в прошлом году Северная Корея активизировала свои демонстрации оружия, включавшие серию ракетных и артиллерийских пусков, которые она назвала так называемой "имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее и США".

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