Могерини выступила против военного вмешательства в Венесуэлу

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила против разрешения ситуации в Венесуэле военным путем. Об этом она заявила на заседании международной контактной группы в Коста-Рике, передает El Universal.

В частности, она заявила о необходимости найти выход из ситуации в Венесуэле мирным путем.

"Недавние события являются результатом отчаяния и отсутствия политического горизонта, который мог бы положить конец нынешнему кризису, и подтверждают настоятельную необходимость мирного политического процесса, ведущего к демократическому урегулированию в Венесуэле", - отметила Могерини.

Она подчеркнула, что международное сообщество может содействовать урегулированию в Венесуэле без военного вмешательства.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал готовиться к военному вторжению США на территорию страны.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.