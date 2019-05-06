У Трампа и Болтона возникли разногласия по военной операции в Венесуэле

Фото: Дональд Трамп (kremlin.ru)

Советник по нацбезопасности пытается склонить президента к применению силы

События в Венесуэле, в частности возможность проведения военной операции США на территории этой страны, стали испытанием для отношений президента США Дональда Трампа с его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По информации издание между президентом и его советником по национальной безопасности Джоном Болтоном возникла напряженность из-за различий во взглядах на необходимость проведения военной операции в Венесуэле.

Как отмечает издание, Болтон всеми силами пытается склонить президента к применению силы, тогда как Трамп предпочитает избегать обострения существующих военных конфликтов и начала новых.

Газета приводит его слова, что с влиянием США на формирование государственности зарубежных стран покончено, и напоминает, что он также призывал к окончанию войны в Афганистане и выводу войск из Сирии.

"Администрация очень разделена. Трампу нравится риторика Болтона, но я не думаю, что он заинтересован во вмешательстве в Венесуэлу", - приводит издание слова эксперта по Венесуэле Университета Кларка (США) Пола Познера.

Эксперт также считает, что если позиция Болтона не совпадет с решением президента, то он не поддержит бездействие США в венесуэльском кризисе и найдет причины для военной операции, а Трамп в этом случае может в результате согласиться на нее.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, что РФ должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.