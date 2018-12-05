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Могеріні обговорить з Клімкіним і Лавровим напад у Керченській протоці

Новини » Політика    05.12.2018 - 11:45
Могеріні обговорить з Клімкіним і Лавровим напад у Керченській протоці
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

На міністерській зустрічі ОБСЄ в Мілані вона проведе двосторонні зустрічі з Клімкіним і Лавровим

Верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні планує обговорити з міністрами закордонних справ України і Росії Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим напруженість в регіоні Чорного і Азовського морів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, завтра, 6 грудня, в Мілані на міністерській зустрічі ОБСЄ Могеріні проведе двосторонні зустрічі окремо з Клімкіним і Лавровим.

"Я підніму питання напруженості в Азовському морі", - повідомила вона.

За її словами, у Брюсселі "надзвичайно стурбовані розвитком подій в Азовському морі".

Крім того, Могеріні в черговий раз зазначила, що Євросоюз виступає за територіальну цілісність України.

Нагадаємо, Державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, який перебуває з візитом в Європі, в ході зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО та ОБСЄ має намір разом з Євросоюзом виробити спільну позицію щодо тиску на Росію з вимогою звільнити захоплених українських моряків.

Крім того, Федеріка Могеріні раніше заявляла, що Європа і США мають спільні інтереси у протистоянні викликам з боку Росії, зокрема щодо агресії проти України.

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