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Интервью

Могерини: Молдова получит финпомощь ЕС после выполнения политических условий

НовостиПолитика    05.07.2018 - 21:23
Фото: Федерика Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)
Фото: Федерика Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

ЕС требует признать выборы мэра Кишенева действительными

Молдова получит финансовую помощь от Европейского Союза только после выполнения политических условий. Об этом заявила верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могеріні на заседании Европарламента.

Так, Могерини напомнила, что выплаты по программе макрофинансовой помощи зависят от двух вещей: успешное выполнение конкретных мер экономической политики, изложенных в меморандуме о взаимопонимании - и их ЕС считает выполненными, а также выполнение политических предпосылок, связаных с уважением к демократическим механизмам, верховенству права и правам человека.

"После признания недействительными выборов городского головы политические предпосылки не были выполнены. В этой ситуации было принято решение приостановить выплату первого транша макрофинансовой помощи, пока не будут выполнены политические предпосылки для нашей помощи. И мы надеемся, что это может произойти в скором времени. Чем быстрее, тем лучше. Но это должно произойти", - сказала Могерини.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз отложил предоставление первого транша макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 млн евро из-за отмены результатов выборов в Кишиневе.

Также добавим, что в Молдове выборы мэра Кишинева признали недействительными.

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Теги публикации: Могерини, Молдова, финпомощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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