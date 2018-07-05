Могерини: Молдова получит финпомощь ЕС после выполнения политических условий

ЕС требует признать выборы мэра Кишенева действительными

Молдова получит финансовую помощь от Европейского Союза только после выполнения политических условий. Об этом заявила верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могеріні на заседании Европарламента.

Так, Могерини напомнила, что выплаты по программе макрофинансовой помощи зависят от двух вещей: успешное выполнение конкретных мер экономической политики, изложенных в меморандуме о взаимопонимании - и их ЕС считает выполненными, а также выполнение политических предпосылок, связаных с уважением к демократическим механизмам, верховенству права и правам человека.

"После признания недействительными выборов городского головы политические предпосылки не были выполнены. В этой ситуации было принято решение приостановить выплату первого транша макрофинансовой помощи, пока не будут выполнены политические предпосылки для нашей помощи. И мы надеемся, что это может произойти в скором времени. Чем быстрее, тем лучше. Но это должно произойти", - сказала Могерини.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз отложил предоставление первого транша макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 млн евро из-за отмены результатов выборов в Кишиневе.

Также добавим, что в Молдове выборы мэра Кишинева признали недействительными.