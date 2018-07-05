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Могеріні: Молдова отримає фіндопомогу ЄС після виконання політичних умов

НовиниПолітика    05.07.2018 - 21:23
Фото: Федеріка Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)
Фото: Федеріка Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

ЄС вимагає визнати вибори мера Кишенева дійсними

Молдова отримає фінансову допомогу від Європейського Союзу лише після виконання політичних умов. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на засіданні Європарламенту.

Так, Могеріні нагадала, що виплати за програмою макрофінансової допомоги залежать від двох речей: успішне виконання конкретних заходів економічної політики, викладених у меморандумі про взаєморозуміння - і їх ЄС вважає виконаними, а також виконання політичних передумов, пов'язаних з повагою до демократичних механізмів, верховенства права та прав людини.

"Після визнання недійсними виборів міського голови політичні передумови не були виконані. У цій ситуації було прийнято рішення призупинити виплату першого траншу макрофінансової допомоги, доки не будуть виконані політичні передумови для нашої допомоги. І ми сподіваємось, що це може статися незабаром. Чим швидше, тим краще. Але це повинно відбутися", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євросоюз відклав надання першого траншу макрофінансової допомоги Молдові у розмірі 100 млн євро через скасування результатів виборів у Кишиневі.

Також додамо, що у Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними.

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Теги публікації: Могерини, Молдова, финпомощь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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