Могеріні: Молдова отримає фіндопомогу ЄС після виконання політичних умов

ЄС вимагає визнати вибори мера Кишенева дійсними

Молдова отримає фінансову допомогу від Європейського Союзу лише після виконання політичних умов. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на засіданні Європарламенту.

Так, Могеріні нагадала, що виплати за програмою макрофінансової допомоги залежать від двох речей: успішне виконання конкретних заходів економічної політики, викладених у меморандумі про взаєморозуміння - і їх ЄС вважає виконаними, а також виконання політичних передумов, пов'язаних з повагою до демократичних механізмів, верховенства права та прав людини.

"Після визнання недійсними виборів міського голови політичні передумови не були виконані. У цій ситуації було прийнято рішення призупинити виплату першого траншу макрофінансової допомоги, доки не будуть виконані політичні передумови для нашої допомоги. І ми сподіваємось, що це може статися незабаром. Чим швидше, тим краще. Але це повинно відбутися", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євросоюз відклав надання першого траншу макрофінансової допомоги Молдові у розмірі 100 млн євро через скасування результатів виборів у Кишиневі.

Також додамо, що у Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними.