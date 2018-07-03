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ЄС зупинив виплату 100 млн євро допомоги Молдові через анулювання виборів

НовиниПолітика    03.07.2018 - 16:59
Фото: Євросоюз (European Union 2015 - European Parliament)
Фото: Євросоюз (European Union 2015 - European Parliament)

Молдова не виконала політичних умов

Євросоюз відклав виділення першого траншу макрофінансової допомоги Молдові у розмірі 100 млн євро через скасування результатів виборів у Кишиневі. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії у відповідь на запит видання NewsMaker.

Як зазначається, видання відправило Єврокомісії запит щодо того чи вплине скасування результатів місцевих виборів в Кишиневі на виділення Молдові макрофінансової допомоги.

У Єврокомісії нагадали, що фінансова підтримка Європейського союзу обумовлена ​​декількома факторами.

"Вона залежить від успішного впровадження певних економічних заходів, а також виконання політичних умов - поваги демократичних механізмів, дотримання верховенства закону і поваги прав людини", - йдеться у відповіді Єврокомісії.

Також у Єврокомісії заявили, що політичних умов Молдова не виконала.

"Оцінка, проведена Єврокомісією спільно з Європейською службою зовнішньої політики, показала, що політичні умови не були виконані. Цей висновок був зроблений виходячи з останніх подій в Молдові і, зокрема, з рішення Вищої судової палати від 25 червня про визнання недійсними результатів виборів в Кишиневі", - заявили у Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними.

Додамо, що Європарламент готує резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева.

Також нагадаємо, що у Кишиневі проходять акції протесту через скасування результатів виборів.

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Теги публікації: Евросоюз, фінанси, Молдова, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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