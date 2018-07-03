ЄС зупинив виплату 100 млн євро допомоги Молдові через анулювання виборів

Молдова не виконала політичних умов
Євросоюз відклав виділення першого траншу макрофінансової допомоги Молдові у розмірі 100 млн євро через скасування результатів виборів у Кишиневі. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії у відповідь на запит видання NewsMaker.
Як зазначається, видання відправило Єврокомісії запит щодо того чи вплине скасування результатів місцевих виборів в Кишиневі на виділення Молдові макрофінансової допомоги.
У Єврокомісії нагадали, що фінансова підтримка Європейського союзу обумовлена декількома факторами.
"Вона залежить від успішного впровадження певних економічних заходів, а також виконання політичних умов - поваги демократичних механізмів, дотримання верховенства закону і поваги прав людини", - йдеться у відповіді Єврокомісії.
Також у Єврокомісії заявили, що політичних умов Молдова не виконала.
"Оцінка, проведена Єврокомісією спільно з Європейською службою зовнішньої політики, показала, що політичні умови не були виконані. Цей висновок був зроблений виходячи з останніх подій в Молдові і, зокрема, з рішення Вищої судової палати від 25 червня про визнання недійсними результатів виборів в Кишиневі", - заявили у Єврокомісії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними.
Додамо, що Європарламент готує резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева.
Також нагадаємо, що у Кишиневі проходять акції протесту через скасування результатів виборів.