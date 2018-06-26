У Молдові вибори мера Кишинева визнали недійсними

На виборах, які не визнали, виграв Андрій Нэстас

Вища судова палата Молдові 25 червня залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів місцевих виборів у Кишиневі. Про це інформує Noi.md.

Раніше 19 червня суд Молдови визнав недійсними вибори мера Кишинева, а Апеляційна палата потім залишила в силі рішення першої інстанції.

На виборах, які відбулися 20 травня, виграв Андрій Нестасе, набравши близько 52% голосів, тим самим обігнавши свого опонента Іона Чебана з 48% голосів.

Нагадаємо, у зв'язку з рішенням суду в центрі Кишинева проходять акції протестів. Опозиція протестує проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдавської столиці.

Після винесеного вироку суду, Нестасе, який назвав рішення "політичним замовленням", закликав людей готуватися до масових протестів. Протест прихильників Нестасе відбувався у Апеляційної палати 20 і 21 червня.