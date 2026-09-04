Модулі з ШІ проти "Шахедів": експерт пояснив, чи збиватимуть реактивні дрони

"Модуль "Хижак" підвищує ефективність авіації у полюванні на ворожі "Шахеди". Є кілька головних технологічних переваг комплексу. Серед них — віддалене керування, автоматичне захоплення та супровід повітряної цілі", - зазначив Пижиков.

За його словами, завдяки цим перевагам дальність прицільного вогню значно зростає, що дозволяє гелікоптеру тримати безпечну дистанцію й уникати ураження уламками від збитого дрона.

Також "Хижак" зменшує витрати боєкомплекту на кожне збиття. І ще одне: оператор більше не мусить працювати біля відкритого дверного отвору під час польоту, а керує з пульта всередині вантажно-пасажирського відсіку, що критично важливо в холодну пору року.

При цьому експерт зазначив, що проти реактивних дронів типу "Шахед" комплекс не призначений, у його фокусі інші ворожі цілі.

Нагадаємо, що росіяни суттєво змінили підходи до виготовлення та застосування безпілотників під час атак на українські міста. Зокрема, інтенсивність їх використання зросла в рази.