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Модули с ИИ против "Шахедов": эксперт объяснил, будут ли сбивать реактивные дроны

10:40 04.09.2026 Пт
2 мин
"Хищники" устанавливаются на боевых вертолетах
aimg Константин Широкун
Фото: "Хищники" устанавливаются на боевых вертолетах (mil.in.ua)

Модули "Хищник", устанавливаемые на боевые вертолеты ВСУ, существенно повышают эффективность борьбы с "Шахедами".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал специалист по закупкам Благотворительного фонда Сергея Притулы Антон Пыжиков.

"Модуль "Хищник" повышает эффективность авиации в охоте на вражеские "Шахеды". Есть несколько главных технологических преимуществ комплекса. Среди них - удаленное управление, автоматический захват и сопровождение воздушной цели", - отметил Пыжиков.

По его словам, благодаря этим преимуществам дальность прицельного огня значительно возрастает, что позволяет вертолету держать безопасную дистанцию и избегать поражения обломками от сбитого дрона.

Также "Хищник" уменьшает расходы боекомплекта на каждое сбитие. И еще одно: оператор больше не должен работать у открытого дверного проема во время полета, а управляет с пульта внутри грузопассажирского отсека, что критически важно в холодное время года.

При этом эксперт отметил, что против реактивных дронов типа "Шахед" комплекс не назначен, в его фокусе другие враждебные цели.

Напомним, что россияне существенно изменили подходы к изготовлению и применению беспилотников во время атак на украинские города. В частности, интенсивность их использования выросла в разы.

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Как ранее сообщали в Центре противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами. Главная цель такой тактики врага – истощить систему ПВО и постоянными тревогами парализовать жизнедеятельность столицы.

Промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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