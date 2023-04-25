Модуль японської компанії здійснив посадку на Місяць, але з ним втратили зв'язок

Японська компанія ispace зуміла здійснити посадку свого модуля Hakuto-R на Місяць. Але поновити з ним зв'язок не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію.
На трансляції можна було помітити, що модуль наближався до поверхні місяця зі зниженням швидкості. На останній ділянці зниження швидкості з модулем зник відеозв'язок, як і очікувалося раніше.
Але, згідно з показниками телеметрії, які вивели на екран, швидкість його зниження при досягненні нульової висоти становила лише 2 км/год. У результаті відновити зв'язок з ним так і не вдалося.
Варто зауважити, що посадковий модуль Hakuto-R стартував у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9. З початку операції модуль надіслав безліч зображень з орбіти.
Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, вдень стало відомо, що Hakuto-R хотіли прилунити о 19:40 за київським часом.
Також ми писали, що компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.