Модуль японской компании совершил посадку на Луну, но с ним потеряли связь

Японская компания ispace сумела совершить посадку своего модуля Hakuto-R на Луну. Но восстановить с ним связь не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию.
На трансляции можно было заметить, что модуль приближался к поверхности луны со снижением скорости. На последнем участке снижения скорости с модулем пропала видеосвязь, как и ожидалось ранее.
Но, согласно показателям телеметрии, которые вывели на экран, скорость его снижения при достижении нулевой высоты составляла всего 2 км/ч. В итоге восстановить связь с ним так и не удалось.
Стоит заметить, что посадочный модуль Hakuto-R стартовал в декабре 2022 года на ракете SpaceX Falcon 9. С начала операции модуль послал множество изображений с орбиты.
Напомним, сегодня, 25 апреля, днем стало известно, что Hakuto-R хотели прилунить в 19:40 по киевскому времени.
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