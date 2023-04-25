Японський стартап здійснить сьогодні висадку модуля на Місяць: трансляція

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Онлайн-трансляція

Як відзначають представники компанії, у разі зміни умов - є три альтернативні місця посадки. Воодночас, в залежності від місця - змінюється й дата:

26 квітня;

1 травня;

3 травня.

Зазначається, що посадковий модуль Hakuto-R стартував у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9 й перебуває орієнтовно у 100 кілометрах над поверхнею Місяця. З початку операції модуль надіслав безліч зображень з орбіти.

"Посадковий модуль виконає гальмування головною рушійною установкою, щоб уповільнитися під час сходження з орбіти. Використовуючи серію попередньо встановлених команд, посадковий модуль відрегулює своє положення та зменшить швидкість, щоб здійснити м’яку посадку на поверхню Місяця. Процес триватиме близько години", - пишуть представники компанії.

Зокрема на борту місії є: