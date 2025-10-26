Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова "шкірянка" і чоботи-"козаки"

Акторка Катерина Кузнєцова продемонструвала стильний образ, у якому поєднуються тренди осені 2025. Зірка зробила ставку на бордову шкіряну куртку в байкерському стилі та актуальні чоботи-"козаки", створивши вдалий приклад стрітстайлу з нотками вінтажної естетики.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Шкіряна куртка
Куртка-"косуха", обрана Кузнєцовою, має насичений колір - глибокий бордо або, як його ще називають, винний і марсала. Ця палітра замінює класичний чорний, надаючи образу тепла і благородства.
Куртка виконана в оверсайз-байкерському стилі з акцентом на плечі - підплічники або збірки на рукавах створюють силует, що відсилає до стилістики 80-х.
Модний комір-стійка із застібками на кнопках додає брутальності, а укорочений крій поєднується з об'ємним низом.
Гра з текстурами й силуетами
Доповнити образ Кузнєцова вирішила білим базовим лонгслівом - він додає свіжості та відкриває шию.
Далі йде акцентний елемент - сорочка в дрібну сіро-біло-коричневу клітинку, яка зав'язана на поясі. Цей прийом додає цікавого акценту в образ і динаміки.
Під сорочкою видно джинси зі світло-блакитного деніму, які слугують нейтральною базою для акцентів зверху. Такий нижній шар врівноважує образ і не створює перевантаження фактурами.
Чоботи-"козаки" на підборах
Таке взуття - один з ключових трендів сезону. Кузнєцова вибрала високі чоботи в ковбойському стилі із загостреним носком, середнім стійким каблуком і високою халявою.
Контраст між об'ємною шкіряною курткою і високими чорними чобітьми підсилює силу образу. Масивна халява робить силует більш виразним.
Аксесуари як фінальний штрих
Лук завершують тонкі шкіряні рукавички в тон до шкіряної куртки - вони надають образу байкерського вайбу.
Сонцезахисні окуляри з товстою оправою підсилюють строгість і впевненість.
Прикраса - тонкий золотий ланцюжок з невеликим кулоном - додає жіночності на контрасті з більш грубими елементами образу.
Які тренди зібрані в цьому образі
Лук Катерини Кузнєцової - це доказ того, що сьогодні не потрібно жити в рамках моди: можна поєднувати вінтаж і сучасність, агресивне і жіночне, класичні та street style елементи.
Глибокі відтінки бордового, об'ємні силуети, багатошаровість і високе взуття в ковбойському стилі - все це говорить про тренди 2025 року.
Цей образ - не просто експеримент, а стильна інструкція. Якщо ви шукаєте натхнення, як вдягнутися восени чи взимку, але не втратити характер - зверніть увагу на такі моменти:
