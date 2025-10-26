Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова "шкірянка" і чоботи-"козаки"

Який "лук" вибрала актриса

Шкіряна куртка

Куртка-"косуха", обрана Кузнєцовою, має насичений колір - глибокий бордо або, як його ще називають, винний і марсала. Ця палітра замінює класичний чорний, надаючи образу тепла і благородства.

Куртка виконана в оверсайз-байкерському стилі з акцентом на плечі - підплічники або збірки на рукавах створюють силует, що відсилає до стилістики 80-х.

Модний комір-стійка із застібками на кнопках додає брутальності, а укорочений крій поєднується з об'ємним низом.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Гра з текстурами й силуетами

Доповнити образ Кузнєцова вирішила білим базовим лонгслівом - він додає свіжості та відкриває шию.

Далі йде акцентний елемент - сорочка в дрібну сіро-біло-коричневу клітинку, яка зав'язана на поясі. Цей прийом додає цікавого акценту в образ і динаміки.

Під сорочкою видно джинси зі світло-блакитного деніму, які слугують нейтральною базою для акцентів зверху. Такий нижній шар врівноважує образ і не створює перевантаження фактурами.

Актриса Кузнєцова показала модний "лук" (фото: instagram.com/katykino)

Чоботи-"козаки" на підборах

Таке взуття - один з ключових трендів сезону. Кузнєцова вибрала високі чоботи в ковбойському стилі із загостреним носком, середнім стійким каблуком і високою халявою.

Контраст між об'ємною шкіряною курткою і високими чорними чобітьми підсилює силу образу. Масивна халява робить силует більш виразним.

Актриса Кузнєцова задає тренди (фото: instagram.com/katykino)

Аксесуари як фінальний штрих

Лук завершують тонкі шкіряні рукавички в тон до шкіряної куртки - вони надають образу байкерського вайбу.

Сонцезахисні окуляри з товстою оправою підсилюють строгість і впевненість.

Прикраса - тонкий золотий ланцюжок з невеликим кулоном - додає жіночності на контрасті з більш грубими елементами образу.

Актриса показала образ на осінь 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Які тренди зібрані в цьому образі

Лук Катерини Кузнєцової - це доказ того, що сьогодні не потрібно жити в рамках моди: можна поєднувати вінтаж і сучасність, агресивне і жіночне, класичні та street style елементи.

Глибокі відтінки бордового, об'ємні силуети, багатошаровість і високе взуття в ковбойському стилі - все це говорить про тренди 2025 року.

Цей образ - не просто експеримент, а стильна інструкція. Якщо ви шукаєте натхнення, як вдягнутися восени чи взимку, але не втратити характер - зверніть увагу на такі моменти:

вибирайте кольорові альтернативи чорному - шоколад, бордо, карамель;

використовуйте оверсайз-крої з акцентами на плечах;

додавайте багатошаровість із легкими фактурами (сорочка, пояс);

взуття стає акцентом - чоботи-"козаки", тракторна підошва;

аксесуари - це не просто доповнення, а частина стилістики.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)