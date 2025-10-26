RU

Модный образ Екатерины Кузнецовой на осень 2025: бордовая "кожанка" и сапоги-"козаки"

Екатерина Кузнецова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Екатерина Кузнецова продемонстрировала стильный образ, в котором сочетаются тренды осени 2025. Звезда сделала ставку на бордовую кожаную куртку в байкерском стиле и актуальные сапоги-"козаки", создав удачный пример стритстайла с нотками винтажной эстетики.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Кожаная куртка

Куртка-"косуха", выбранная Кузнецовой, имеет насыщенный цвет - глубокий бордо или, как его еще называют, винный и марсала. Эта палитра заменяет классический черный, придавая образу тепла и благородства.

Куртка выполнена в оверсайз-байкерском стиле с акцентом на плечи - подплечники или сборки на рукавах создают силуэт, отсылающий к силистике 80-х.

Модный воротник-стойка с застежками на кнопках придает брутальности, а укороченный крой сочетается с объемным низом.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Игра с текстурами и силуэтами

Дополнить образ Кузнецова решила белым базовым лонгсливом - он придает свежести и открывает шею.

Далее следует акцентный элемент - рубашка в мелкую серо-бело-коричневую клетку, которая завязана на поясе. Этот прием добавляет интересный акцент в образ и динамику.

Под рубашкой видны джинсы из светло-голубого денима, которые служат нейтральной базой для акцентов сверху. Такой нижний слой уравновешивает образ и не создает перегрузки фактурами.

Актриса Кузнецова показала модный "лук" (фото: instagram.com/katykino)

Сапоги-"козаки" на каблуках

Такая обувь - один из ключевых трендов сезона. Кузнецова выбрала высокие сапоги в ковбойском стиле с заостренным носком, средним стойким каблуком и высоким голенищем.

Контраст между объемной кожаной курткой и высокими черными сапогами усиливает силу образа. Массивное голенище делает силуэт более выразительным.

Актриса Кузнецова задает тренды (фото: instagram.com/katykino)

Аксессуары как финальный штрих

Лук завершают тонкие кожаные перчатки в тон к кожаной куртке - они придают образу байкерский вайб.

Солнцезащитные очки с толстой оправой усиливают строгость и уверенность.

Украшение - тонкая золотая цепочка с небольшим кулоном - добавляет женственности на контрасте с более грубыми элементами образа.

Актриса показала образ на осень 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Какие тренды собраны в этом образе

Лук Екатерины Кузнецовой - это доказательство того, что сегодня не нужно жить в рамках моды: можно соединять винтаж и современность, агрессивное и женственное, классическиее и street style элементы.

Глубокие оттенки бордового, объемные силуэты, многослойность и высокая обувь в ковбойском стиле - все это говорит о трендах 2025 года.

Этот образ - не просто эксперимент, а стильная инструкция. Если вы ищете вдохновение, как одеться осенью или зимой, но не потерять характер - обратите внимание на следующие моменты:

  • выбирайте цветовые альтернативы черному - шоколад, бордо, карамель;
  • используйте оверсайз-крои с акцентами на плечах;
  • добавляйте многослойность с легкими фактурами (рубашка, пояс);
  • обувь становится акцентом - сапоги-"козаки", тракторная подошва;
  • аксессуары - это не просто дополнение, а часть стилистики.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

