Модный образ Екатерины Кузнецовой на осень 2025: бордовая "кожанка" и сапоги-"козаки"

Актриса Екатерина Кузнецова продемонстрировала стильный образ, в котором сочетаются тренды осени 2025. Звезда сделала ставку на бордовую кожаную куртку в байкерском стиле и актуальные сапоги-"козаки", создав удачный пример стритстайла с нотками винтажной эстетики.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Кожаная куртка
Куртка-"косуха", выбранная Кузнецовой, имеет насыщенный цвет - глубокий бордо или, как его еще называют, винный и марсала. Эта палитра заменяет классический черный, придавая образу тепла и благородства.
Куртка выполнена в оверсайз-байкерском стиле с акцентом на плечи - подплечники или сборки на рукавах создают силуэт, отсылающий к силистике 80-х.
Модный воротник-стойка с застежками на кнопках придает брутальности, а укороченный крой сочетается с объемным низом.
Игра с текстурами и силуэтами
Дополнить образ Кузнецова решила белым базовым лонгсливом - он придает свежести и открывает шею.
Далее следует акцентный элемент - рубашка в мелкую серо-бело-коричневую клетку, которая завязана на поясе. Этот прием добавляет интересный акцент в образ и динамику.
Под рубашкой видны джинсы из светло-голубого денима, которые служат нейтральной базой для акцентов сверху. Такой нижний слой уравновешивает образ и не создает перегрузки фактурами.
Сапоги-"козаки" на каблуках
Такая обувь - один из ключевых трендов сезона. Кузнецова выбрала высокие сапоги в ковбойском стиле с заостренным носком, средним стойким каблуком и высоким голенищем.
Контраст между объемной кожаной курткой и высокими черными сапогами усиливает силу образа. Массивное голенище делает силуэт более выразительным.
Аксессуары как финальный штрих
Лук завершают тонкие кожаные перчатки в тон к кожаной куртке - они придают образу байкерский вайб.
Солнцезащитные очки с толстой оправой усиливают строгость и уверенность.
Украшение - тонкая золотая цепочка с небольшим кулоном - добавляет женственности на контрасте с более грубыми элементами образа.
Какие тренды собраны в этом образе
Лук Екатерины Кузнецовой - это доказательство того, что сегодня не нужно жить в рамках моды: можно соединять винтаж и современность, агрессивное и женственное, классическиее и street style элементы.
Глубокие оттенки бордового, объемные силуэты, многослойность и высокая обувь в ковбойском стиле - все это говорит о трендах 2025 года.
Этот образ - не просто эксперимент, а стильная инструкция. Если вы ищете вдохновение, как одеться осенью или зимой, но не потерять характер - обратите внимание на следующие моменты:
Вас также может заинтересовать