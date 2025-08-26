Модні образи, які хочеться повторити: що носять Дорофєєва та Кацурін, Решетніки та Мірошниченки

Відомі українські пари власним прикладом надихають на експерименти в повсякденному стилі. Надя Дорофєєва та Міша Кацурін, Григорій та Христина Решетніки, Тімур та Інна Мірошниченки продемонстрували модні образи, які хочеться повторити.
РБК-Україна розповідає, які модні рішення обирають зіркові пари.
Телеведучий і його дружина зворушили мережу спільним романтичним фото зі Львова, де вони разом продемонстрували стильні та гармонійні образи.
Для спільного виходу Христина обрала коротку джинсову спідницю темно-синього кольору та ніжно-рожеву футболку.
Григорій позував у світлій футболці та штанах в тон образу дружини.
Закохані доповнили луки модним взуттям - стильні чорні сандалі Христини та білі кросівки Григорія стали яскравими акцентами.
Подружжя зробило селфі в ліфті у повністю парних луках. Вони обрали білі футболки з однаковим принтом "Ukraine 1991".
Інна поєднала верх з білими штанами та сумкою на золотому ланцюжку, а Тімур - з брюками в бежевому відтінку.
Образи пари мали гармонійний та водночас патріотичний стиль. Ідеальний варіант, якщо хочеться продемонструвати єдність.
Співачка обрала ніжну білу напівпрозору сукню, яку доповнила масивною чорною сумкою та природним макіяжем.
Поруч із нею ресторатор мав невимушений вигляд у картатій синій сорочці, джинсах та кепці.
Такий дует - яскравий приклад того, як можна поєднати романтичність і кежуал, залишаючись на стилі й водночас не перевантажуючи образи.
Разом закохані створили гармонійний і сучасний тандем, який сміливо можна повторювати з коханою людиною.
Вас також може зацікавити: